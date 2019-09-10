بعد نشر ”الخبر” بصفحة سوق الكلام خبرا حول معاناة سكان شارع عبان رمضان بمدينة قسنطينة من غياب مياه الشرب لمدة فاقت الشهرين بسبب ضعف التدفق، تدخل والي قسنطينة مباشرة لتكليف مدير الري بالولاية لحل المشكل، حيث أشرف على عمليات التدقيق في مصدر الخلل رفقة إطارات مؤسسة ”سياكو” على مدى 3 أيام ولساعات متأخرة من الليل، كُللت بإصلاح الخلل، لتعود قوة ضخ المياه لأحسن من السابق، وهو ما أثلج صدور السكان، خاصة بعد تعهد مدير الري وإطارات ”سياكو” بالعمل في الأيام القادمة على إنهاء هذا الإشكال بصفة نهائية.