أكد الوزر الأول نور الدين بدوي اليوم السبت بالجزائر عن تشجيع خلق المؤسسات الناشئة من خلال إعفائها من كل الضرائب و الرسوم.

و أوضح بدوي بمناسبة الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة عن إدراج أحكام في مشروع قانون المالية لسنة 2020 تتضمن إعفاء المؤسسات الشبانية و استثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب و الرسوم الجمركية في مرحلة الاستغلال مع إقرار تحفيزات و تسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.

كما أعلن الوزير الأول عن تسهيل تسجيل المؤسسات الناشئة في السجل التجاري و إعفائها من شرط إثبات امتلاكها لمقر النشاط.

من جهة أخرى، ذكر بدوي انه تم تخصيص أكثر من 8.000 محل غير مستغل على المستوى الوطني بالأحياء السكنية لفائدة الشباب حامل المشاريع مشيرا انه تم البدء في تجسيد العملية ميدانيا منذ شهر جوان الفارط.