قال علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أن ترشح عبد المجيد تبون يعني "عهدة خامسة باسم جديد وتشويه للرئاسيات".

انطلقت أشغال اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات اليوم بالعاصمة، وفي كلمة الافتتاح عاد رئيس الحكومة الأسبق للأوضاع غير العادية التي عاشتها الجزائر خلال السنوات الفارطة.

وأعرب عن استعداده لخوض غمار الرئاسيات والمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة.

وفي ندوة صحفية نشطها عقب افتتاح الأشغال، انتقد علي بن فليس ترشح الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون قائلا "ترشح تبون يعني عهدة خامسة باسم جديد وتشويه للرئاسيات".

ومن المنتظر أن تقرر اللجنة المركزية للحزب المشاركة في الرئاسيات من عدمها.