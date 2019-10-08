أكد وزير الطاقة محمد عرقاب بأن الجزائر تبحث عن شراكة حقيقية في مجال المحروقات ولا شراكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، نافيا أي زيادة لأسعار الكهرباء والبنزين، مؤكدا أن الكهرباء متوفرة لكن الاستهلاك ارتفع بنسبة كبيرة.

كشف الوزير اليوم الثلاثاء خلال لقاء صحفي بمركز البحث والتطوير لسوناطراك ببومرداس بعد زيارة عمل لولاية بومرداس قادته إلى مركز إنتاج الكهرباء برأس جنات أن مشروع قانون المحروقات بدأ في 2017 وانتهى بعد سنتين من التشاور بين خبراء والمغزى هو تسهيل القوانين لجلب الشراكة الأجنبية مع الشركات الأجنبية القوية لأجل مصلحة الجزائر واستغلال أمثل للثروات، موضحا بأن المشروع الجديد للمحروقات سيجلب الخير للبلاد، مضيفا أنه لا شراكة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأبدى الوزير اعجابه بمركز توليد الطاقة الكهربائية برأس جنات ببومرداس حيث أوضح أن أشغال انجازه وتطويره تمت بفضل أيادي وطنية مؤكدا أن مشروع المركز كبير ويغطي مناطق عديدة و يوفر الكهرباء للجميع رغم الطلب الكبير عليها في فصل الصيف مؤكدا بأن استهلاك الكهرباء ارتفع هذا العام بنسبة 12 في المائة.

ودعا مسؤولي مركز رأس جنات إلى توفير ظروف العمل الجيدة بتوفير الراحة التامة للعمال إلى جانب الاهتمام بالحد من التلوث واستعمال كل إمكانيات العمل.

وأكد عرقاب على ضرورة إتمام كل المشاريع على مستوى الوطن ومن ثم الانطلاق في مشاريع جديدة، متحدثا عن شركة سوناطراك التي أكد أنها مازالت قوية والأولى في البلاد حيث تستعمل تكنولوجيا عالمية في عملها، كما ركز على أهمية التكوين.

وزير الطاقة نفى أي زيادة لأسعار الكهرباء أو البنزين أو غيرها مشيرا أن الوقت ليس وقت الزيادات وعلى المواطنين استهلاك الكهرباء والطاقة بعقلانية.