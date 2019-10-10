قال البروفيسور محمد شكالي، المكلف بالصحة العقلية على مستوى وزارة الصحة، أن بلادنا تحصي ما بين 500 إلى 600 حالة انتحار سنويا.

وأشار المتحدث خلال ندوة بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية الذي خصص هذا العام للوقاية من الانتحار، أن الأغلبية من المنتحرين رجال كما أن الفئة العمرية الأقل من 18 سنة تمثل 53 بالمائة من عدد الحالات.

من جهته قال وزير الصحة، محمد ميراوي، أنه رغم ما تم إقراره في قانون الصحة العام الماضي بخصوص الصحة العقلية غير أن "تحديات كبيرة في انتظارنا".

وأضاف أن من بين هذه التحديات نجد تكوين ممرضين وتطوير الطب النفسي الخاص بالأطفال.