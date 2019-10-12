كشف وزير المالية، محمد لوكال اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن منح غلاف مالي يفوق 17 مليار دينار لرفع التجميد على بعض مشاريع بناء وتجهيز المنشآت الصحية بولايات الجنوب و الهضاب العليا.

وأوضح لوكال خلال لقاء جمعه بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي إلى جانب ولاة وممثلي قطاع الصحة لولايات الجنوب والهضاب العليا، أنه تم منح ذلك الغلاف المالي لرفع التجميد عن بعض المشاريع التي تعنى بإنجاز وتجهيز المنشآت بولايات الجنوب والهضاب العليا و كذا تسجيل مشاريع أخرى بقيمة 42 مليار دج في قانون المالية لسنة 2020.

واستطرد الوزير قائلا أن 8.7 مليار دج من المبلغ المخصص (أكثر من 17 مليار دينار) مقتطعة من الصندوق الخاص بالتنمية بالجنوب و 9.13 مليار دج مقتطعة من الصندوق الخاص بالتنمية في الهضاب العليا.

وأوضح أن رصد ذلك الغلاف المالي سيسمح بتجهيز 21 مستشفى ذات قدرة استيعاب تتراوح من 60 إلى 120 سرير ومؤسسات استشفائية خاصة بالأمهات والأطفال تسع لـ 60 سريرا وإنجاز 3 عيادات متعددة الخدمات بالإضافة إلى اقتناء آلات لتصفية الدم و 12 سيارة إسعاف رباعية الدفع مجهزة، فضلا عن اقتناء 15 عيادة متنقلة.

وأكد لوكال أن رفع التجميد هذا يجسد "إرادة السلطات العمومية لبعث عدد من المشاريع التنموية المحلية المسجلة لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا"، مضيفا أن هذا القرار يهدف إلى "بعث التفاؤل كونه يشكل منطلقا جديدا لعديد من المشاريع التنموية ذات الطابع الاجتماعي والتي تكتسي أهمية على المستوى المحلي".

كما أكد أن قرار الحكومة بتخصيص مبالغ مالية لصالح ولايات الجنوب والهضاب العليا يندرج في إطار بعث المشاريع ومواصلة التكفل بحاجيات هذه المناطق عن طريق تعزيز البنى التحتية الخاصة بقطاع الصحة. كما شدد لوكال على ضرورة تجنيد كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاز المشاريع المسطرة في "أقرب الآجال".

وتم خلال هذا اللقاء توزيع قرارات التمويل حاملة لتوقيع المراقب المالي، والخاصة بإنجاز المشاريع على ممثلي قطاع الصحة وولاة ولايات الجنوب والهضاب العليا.