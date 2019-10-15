انخفضت أسعار النفط بعد خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، في وقت فاقمت فيه بيانات ضعيفة من الصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد في العالم للنفط الخام.

وبحلول الساعة 05:27 بتوقيت غرينتش، تراجع خام القياس العالمي برنت 0.79 بالمائة إلى 58.88 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 53.19 دولار للبرميل.

وأصدرت الصين بيانات اقتصادية ضعيفة على مدى يومين متتاليين وذكر مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الثلاثاء، أن أسعار تسليم المصانع الصينية انخفضت بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في سبتمبر.

يأتي ذلك، بعد بيانات للجمارك يوم الإثنين أظهرت أن الواردات الصينية انكمشت للشهر الخامس على التوالي.