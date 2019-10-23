قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إنه قرر رفع العقوبات عن تركيا بعد حصوله على وعد من أنقرة بأن يكون وقف إطلاق النار فى "المنطقة الآمنة" بشمال شرق سوريا دائما.

وأضاف في كلمة متلفزة "في وقت سابق من صباح اليوم، أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا ما يجعل وقف إطلاق النار دائما ... لذا، أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت (على أنقرة) في 14أكتوبر".

وشدد ترامب من البيت الأبيض على أن "العقوبات سترفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به". وألقى الرئيس الأمريكي بظلال من الشك أيضا حول معنى "دائم".