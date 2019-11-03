تم تعيين المدير العام للقرض الشعبي الجزائري محمد دحماني رئيسا لمجلس إدارة هذا البنك العمومي حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للقرض الشعبي الجزائري.

و أوضح ذات المصدر أن دحماني قد عين من قبل الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري المجتمعة في جلسة استثنائية بتاريخ 27 أكتوبر الأخير بمقر وزارة المالية.

و أضاف البيان ذاته أن دحماني قد شغل مهام عديدة في القرض الشعبي الجزائري من بينها المدير العام بالنيابة و المدير العام قبل أن ينتخبه مجلس الإدارة رئيسا له.

و كان قد التحق بالقرض الشعبي الجزائري بعد "مشوار جامعي و علمي بجامعة اكس مارسيليا حيث تحصل على دكتوراه في "علوم التسيير".

و يتوفر القرض الشعبي الجزائري على شبكة من 150 وكالة بنكية موزعة عبر كامل التراب الوطني.

و كان إجمالي حصيلة القرض الشعبي الجزائري في سنة 2018 قد فاقت 2258 مليار دج مقابل 1922 مليار دج في سنة 2017.

كما انتقل الناتج البنكي الصافي لهذه المؤسسة المالية العمومية من 69 مليار دج سنة 2017 إلى 77 مليار دج سنة 2018.

أما الناتج الصافي لأرباح القرض الشعبي الجزائري فقد انتقل من 33 مليار دج سنة 2017 إلى 41 مليار دج سنة 2018.