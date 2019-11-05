رخص بنك الجزائر للخواص ووكالات السفر بتسديد مصاريف " العمرة" انطلاقا من حساباتهم بالعملة الصعبة.

ففي مذكرة موجهة للبنوك الوسيطة المعتمدة أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح البنك المركزي أنه "بإمكان وكالات السفر والسياحة التي عينها الديوان الوطني للحج والعمرة للتكفل بالعمرة و تنظيمها، الأمر بتحويل الأموال انطلاقا من حسابات العملة الصعبة-أشخاص معنويين من أجل تسوية نفقاتها التعاقدية بالمملكة العربية السعودية".

وأوضحت المذكرة المؤرخة في 27 أكتوبر 2019 أنه "بإمكان المواطنين الراغبين في أداء العمرة تسوية الخدمات المقدمة لهم من طرف وكالات السفر والسياحة المذكورة أعلاه عن طريق تحويلات بنكية انطلاقا من حساباتهم بالعملة الصعبة".

ومن جهة أخرى، ذكر بنك الجزائر بأن "كل تزويد لحساب بالعملة الصعبة بقيمة تساوي أو تتجاول 1000 أورو يجب إرفاقها مسبقا بتصريح جمركي باستيراد هذا المبلغ".

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للمادة 72 من القانون 15-18 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والمادة 3 من نظام مجلس النقد والقرض رقم 16-02 الصادر في 21 أفريل 2016"، كما أكد البنك المركزي أن "عدم احترام هذا الإجراء يكون بمثابة مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف".