صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، اليوم الخميس، على مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الجديد في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، وحضرها وزير الطاقة محمد عرقاب وأعضاء من الحكومة.

وعقب التصويت على نص القانون، اعتبر عرقاب المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد "مكسبا هاما" للاقتصاد الوطني وليس لقطاع الطاقة فقط كونه يدعم دور الدولة في ترقية الاقتصاد الوطني وتثمين الموارد الوطنية التي تساهم في ضمان المداخيل الضرورية التي تضمن الأمن الطاقوي للبلاد.

وأكد الوزير أن المصادقة على مشروع هذا القانون "يعزز عزم القطاع على العمل أكثر لاستيفاء كافة الشروط الضرورية والمناخ المناسب للنهوض بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي للبلاد".

كما أكد عرقاب أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح ضرورة "ملحة ومستعجلة" للجزائر و هو ما يتطلب إطار قانوني ملائم.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط قد أدرجت في دراستها التكميلية لمشروع هذا القانون تعديلات شكلية وموضوعية مست 33 مادة، تم المصادقة عليها في صياغتها الجديدة من طرف نواب المجلس.