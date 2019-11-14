نبه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، على مخاطر شبكات التواصل التي أصبحت "مجالا خصبا للأخبار المغلوطة.

وفي كلمة له بمناسبة يوم دراسي حول "تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمعات ...الجزائر، واقع ورهانات"، قال الوزير أنه و"لعل من أخطر ما تحمله شبكات التواصل الاجتماعي من سلبيات هي أنها أصبحت مجالا خصبا للأخبار المغلوطة +Fake news+ التي يتعين على الصحافيين والإعلاميين لاسيما في هذا الظرف الذي تمر به البلاد التحلي بأقصى درجات الوعي والفطنة لعدم الوقوع بين مخالبها نظرا لأضرارها الجسيمة المهددة للوحدة وللاستقرار".

وذكر في ذات السياق أنه تم تسجيل استغلال "أعداء الشعب الجزائري لهذه الشبكات في محاولات يائسة وبائسة لزرع الفتن وللمساس بمؤسسات الجمهورية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الحامية للسيادة وللوحدة الترابية" والتي ساندت دون تردد، كما أشار، "خيارات الشعب في الذهاب إلى انتخابات رئاسية ديمقراطية، حرة وشفافة".