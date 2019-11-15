مئات المتظاهرين اليوم في عاصمة ولاية المدية في الجمعة ال 39 من عمر الحراك

الصورة/ص.سواعدي

* مسيرة الحراك الشعبي بمستغانم

صورة: مستغانم اليوم

* المسيلة

* مسيرة الجمعة الـ 39 ببسكرة

* لم يختلف موقف المتظاهرين في جمعة حراك الجمعة 39 بالبليدة، عن الجمعات السابقة، اين شدد المشاركون من كل فئات المجتمع في المسيرة، على رفض الانتخابات في ظل واشراف بقايا العصابة. ب.رحيم



* الجمعة الـ 39 بخنشلة

* انطلاق مسيرة بولاية عنابة في الجمعة الـ 39 من الحراك.

* واصل آلاف المتظاهرين اليوم بالبويرة بعد صلاة الجمعة المصادفة لجمعة التاسعة والثلاثين منذ انطلاق الحراك الشعبي الوطني نضالهم والذي تزامن مع عودة النشطاء من بلديتي حيزر والشرفة المفرج عنهم بعد خمسة أشهر داخل السجون بالجزائر العاصمة، حيث بدأ السير في شكل مجموعات انطلاقا من أبواب المساجد على غرار مسجد ابن باديس بوسط المدينة ومسجد ذراع البرج ومسجد حي 1100 مسكن، والتقى المتظاهرون بمحور الدوران أمام مقر الولاية حيث ساروا قدما بين الشوارع الرئيسية لمقر الولاية أين دعا المشاركون إلى إبعاد كل رموز النظام القديم وإطلاق سراح النشطاء والموقوفين. سمير قميري

* المتظاهرون بشارع عسلة حسين في العاصمة رغم التساقط الكثيف للبرد

* شارع عبان رمضان بالعاصمة

* مسيرة بولاية باتنة مساندة لمطالب الحراك الشعبي

* مسيرة الحراك الشعبي في وهران

* وقفة للصحفيين بوسط العاصمة للمطالبة بحرية الصحافة قبيل تغطيتهم لمسيرات الجمعة الـ 39.

* تجمع العشرات من المتظاهرين بأعالي شارع ديدوش مراد بالجزائر العاصمة مرددين شعارات مساندة للحراك الشعبي، قبل أن تبدأ مسيرة باتجاه البريد المركزي.

صورة: مصطفى بسطامي "الخبر".

* يدخل الحراك الشعبي السلمي، اليوم الجمعة، أسبوعه التاسع والثلاثين قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دسيمبر المقبل، والتي ستبدأ جملتها الانتخابية هذا الأحد.