نبه المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبلة عن حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، إلى هيمنة السياسة على القرارات والمخططات الاقتصادية خلال السنوات الماضية والذي نتج عنه استحواذ "فئة صغيرة على خيرات ومقدرات البلاد" كما أدى كذلك إلى إقصاء مناطق، وشل مشاريع وشراء ذمم الناس على حساب مصلحة الوطن.

واعتبر بلعيد، أن " الجزائر .. البلد القارة يملك كل الإمكانيات والخيرات لكي يعيش الجزائري بكرامته" مضيفا أن المشكل الذي تسبب في الحالة التي نعيشها اليوم هو "انعدام التسيير، التخطيط وتنظيم المؤسسات".