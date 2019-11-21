أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن الطلاب الذين نادرا ما يتناولون وجبة الإفطار في أيام الدراسة، حققوا درجات أقل في شهادة الثانوية العامة من أقرانهم الذين يحرصون على تناول فطورهم.



الدراسة أجراها باحثون بجامعة ليدز البريطانية، ونشرت نتائجها أمس الأربعاء، في دورية (Frontiers in Public Health) العلمية. ولرصد نسب الطلاب الذين يتناولون الإفطار، قام الباحثون باستطلاع شمل 294 طالبا من المدارس في مقاطعة ويست يوركشاير البريطانية عام 2011.



ووجد الباحثون أن 29% من الطلاب نادرا ما يتناولون وجبة الإفطار أو لا يتناولونها في أيام المدرسة، بينما يتناول 18% الإفطار في بعض الأحيان، و53% يتناولونها بشكل منتظم. وتشبه هذه الأرقام، أحدث البيانات الوطنية الخاصة بإنجلترا عام 2019، التي وجدت أن أكثر من 16% من أطفال المدارس الثانوية لا يتناولون وجبة الإفطار.



وأوضح الباحثون أن المملكة المتحدة تقدم برنامج إفطار تموله وزارة التعليم البريطانية، يوفر وجبات إفطار مجانية لأكثر من 1800 مدرسة تقع في أكثر المناطق حرمانا اجتماعيا واقتصاديا في إنجلترا.



وأضافوا أن هذا البرنامج لا يغطي جميع المدارس التي تمولها الدولة والتي يبلغ عددها 24 ألف مدرسة في إنجلترا، ويتركها دون توفير وجبة إفطار مجانية لمن لا يحصلون على وجبة الإفطار في المنزل.



وبرصد درجات الطلاب في الشهادة الثانوية، وجد الباحثون أن أولئك الذين نادرا ما يتناولون وجبة الإفطار سجلوا في المتوسط ​​10.25 نقاط أقل من أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار في كثير من الأحيان، وذلك بعد حساب العوامل الهامة الأخرى بما في ذلك الحالة الاجتماعية والاقتصادية والعمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم.



وعند إضافة نتائج الامتحانات بنهاية العام، وجد الباحثون أن من لا يتناولون وجبة الإفطار سجلوا انخفاضا بمقدار 5 درجات في نتيجة الشهادة الثانوية، مقارنة بأقرانهم الذين يتناولون الإفطار.



وقالت الدكتورة كاتي أدولفوس، قائد فريق البحث "تشير دراستنا إلى أن طلاب المدارس الثانوية سيخسرون درجاتهم وتفوقهم إذا لم يحصلوا على وجبة الإفطار، التي تهيئ أدمغتهم لبدء اليوم الدراسي".



وأضافت الدكتورة كاتي "تعاني المملكة المتحدة من مشكلة متنامية تتمثل في الفقر الغذائي، حيث يصل نصف مليون طفل إلى المدرسة كل يوم جائعين للغاية. لقد سبق أن أظهرت دراساتنا أن تناول وجبة الإفطار له تأثير إيجابي على إدراك الأطفال، ويشير هذا البحث إلى أن سوء التغذية يرتبط بنتائج أسوأ في المدرسة.



وكانت دراسة سابقة كشفت أن الأطفال الذين لا يتناولون وجبة الإفطار لديهم مستويات أعلى من الكوليسترول وحمض اليوريك ومقاومة أكبر للأنسولين، ما يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.