أصيب ثلاثون شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع، اليوم الأحد، على مستوى بلدية بطيوة (وهران)، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد وقع الحادث في حدود الساعة الثامنة صباحا على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بالقرب من جسر شهايرية ببلدية بطيوة إثر انقلاب شاحنة ذات مقطورة محملة بنفايات حديدية واصطدامها بحافلتين لنقل العمال، كما أوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح النقيب عبد القادر بلالة.

وقد قام أعوان الحماية المدنية بتقديم الاسعافات الأولية بعين المكان لـ 21 مصابا يعانون من إصابات خفيفة وبعض حالات الصدمة ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات ببطيوة. كما تم نقل تسعة أشخاص آخرين مصابين بجروح متفاوتة الخطورة من قبل مواطنين إلى نفس العيادة.

للإشارة فقد سخرت مصالح الحماية المدنية في هذه العملية شاحنتين نجدة و5 سيارات إسعاف و31 عون تدخل في مختلف الرتب.