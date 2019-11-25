يمثل اليوم الإثنين عدد من الموقوفين على صلة بالحراك الشعبي في ولايات الوطن أمام العدالة.

ففي وادي سوف، تم تأجيل محاكمة أربعة موقوفين إلى 16 ديسمبر المقبل مع رفض الإفراج المؤقت عنهم.

ويمثل حاليا 7 موقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، اعتقلوا خلال احتجاجاهم على تجمع المترشح علي بن فليس في المدينة.

وحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن أسماء المعتقلين هم: رحالي مختار، محمد عثمان، أصيل عبد الحفيظ لعيفة، مروان لجلط، دهيمي زيان عمار، عثمان محمد، بغدادي عبد الرزاق.

من جهة أخرى، سيتم اليوم الإثنين، بمحكمة سيدي امحمد النطق بالحكم على الطالبة دحماني نور الهدى ياسمين إضافة إلى موقوفين آخرين على صلة بالحراك الشعبي.

كما أصدرت اليوم محكمة مستغانم حكما بالحبس لمدة ستة أشهر غير نافذة في حق 16 موقوفا على خلفية المظاهرات الليلية التي شهدتها مستغانم يوم السبت، ووجهت لهم تهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام، وإثارة الفوضى وتنظيم مظاهرة غير مرخصة، حيث قضت المحكمة بعقوبة من 3 إلى4 أشهر حبسا غير نافذة في حق 16 منهم، وبإيداع متظاهر واحد الحبس المؤقت في قضية أخرى تتعلق بالتصريح الكاذب. وقد عرفت المحاكمة تجمعا كبيرا لعائلات المعتقلين والرافضين للانتخابات الرئاسية.

والتمست ممثلة النيابة لدى محكمة وهران صبيحة اليوم ستة أشهر حبسا نافذة ضد الشاب الحراكي خلال ليلة الاحتفال بأول نوفمبر بوهران، بعد توقيفه من طرف الشرطة رفقة العشرات من المواطنين.