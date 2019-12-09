رغم معاناة الاقتصاد العالمي، فقد ازدهرت تجارة الأسلحة وارتفعت مبيعاتها في العالم بنسبة 5٪ عام 2018 في سوق تهيمن عليها أمريكا، وفق تقرير جديد نشره أمس معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة، معظمها أمريكي، 420 مليار دولار، وفق التقرير. وبلغت حصة المصنعين الأمريكيين 59٪ من السوق، أي 246 مليار دولار من المبيعات، بزيادة بنسبة 7,2٪ عن العام الذي سبقه. وقالت ”أود فلوران”، مديرة برنامج نقل الأسلحة والإنفاق العسكري في المعهد: ”هذه زيادة كبيرة خلال سنة واحدة...”. واستمرت شركة ”لوكهيد مارتن” الأمريكية في تصدر مصنعي الأسلحة منذ 2009، وبلغت مبيعاتها العام الماضي 47,3 مليار دولار. وجاءت روسيا في المرتبة الثانية لمصنعي الأسلحة بـ8,6٪ من السوق، متقدمة بقليل على المملكة المتحدة التي بلغت حصتها 8,4٪ وفرنسا 5,5٪. وذكر التقرير أن ”هذه الزيادة لا تتعلق فقط بالطلب الداخلي القوي، لكن أيضا بتواصل نمو مبيعات الأسلحة إلى دول أخرى وخصوصا صادرات منظومة الدفاع الجوي إس-400”.