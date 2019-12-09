أصدرت موسوعة ”غينيس” للأرقام القياسية بيانا توضح فيه حقيقة ما نشره الفنان المصري تامر حسني حول دخوله الموسوعة بوصفه ”الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم”. وكشفت الموسوعة أن جمهور الفنان المصري تمكن، في السادس من الشهر الجاري، من كسر الرقم القياسي العالمي لغينيس لـ”أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات” وذلك في مارينا مول أبوظبي. وأشارت إلى أن ما تم الترويج له بأن تامر حسني حقق لقب ”الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم” ليس صحيحا، باعتبار أن الموسوعة لا تقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة. وأوضحت غينيس للأرقام القياسية في بيانها: ”نمتلك معايير صارمة تشترك جميعها في محددات واضحة، أهمها: أن يكون الإنجاز قابلا للقياس، وقابلا للكسر، وذا معايير واضحة ومحددة، وأن يكون أيضا قابلا للتقييم والتحقق من صحته”. وتابعت الموسوعة قائلة إن الإعلان عن الأرقام القياسية يتم في حال اتفقت معاييرها مع اشتراطات صارمة ومحددة، كما أنها لا تتبع عملية التصويت الجماهيري.