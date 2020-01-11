أكد وزير الطاقة الإماراتي اليوم السبت أن جميع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وشركاؤهم في خارج المنظمة ملتزمون باستقرار سوق النفط.



وصرح خلال كلمة ألقاها في منتدى للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بأن "كل دول أوبك+ ملتزمة, ليس بعدم رفع الأسعار, وإنما بتحقيق التوازن وضمان إمدادات جيدة للعالم".

وأشار إلى أن روسيا ملتزمة تماما باتفاقية أوبك وحلفائها مضيفا أنه يأمل في مواصلة التعاون معها في المستقبل.



وتابع أن بلاده تستثمر كثيرا لضمان تأمين مواردها في مجال الطاقة جيدا.

وقال "نحن في موقع جيد جدا لتأمين أنفسنا والاستمرار في تأمين زبائننا".