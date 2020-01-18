أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, أمس الجمعة، عنصري (2) دعم للجماعات الإرهابية بكل من بومرداس وتبسة، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وجاء في البيان أنه :"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 جانفي 2020 ، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من بومرداس/ن.ع.1 وتبسة/ن.ع.5".

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد محاولات الاتجار بالمخدرات في بلادنا, ضبط حراس الحدود، إثر عملية بحث وتمشيط قرب الحدود ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، كمية كبيرة من

الكيف المعالج تقدر بثلاثة (3) قناطير و 43 كيلوغرام"، فيما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، " ستة (6) تجار مخدرات وحجزت 56.3 كيلوغراما من نفس المادة بكل من تلمسان ووهران بالناحية العسكرية الثانية".

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت (الناحية العسكرية الرابعة) و تمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة)، "30 شخصا وحجزت 9 مولدات كهربائية و 4 مطارق ضغط وجهازي (2) كشف عن المعادن بالإضافة إلى 9 مركبات رباعية الدفع وشاحنتين (2) و51 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب, في الوقت الذي أحبطت فيه مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب 18788 لتر من الوقود, وذلك على إثر عمليات متفرقة بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف (الناحية العسكرية الخامسة) وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة".

وأشار بيان وزارة الدفاع الوطني أيضا إلى أن حراس السواحل "أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ124 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية وعنابة وسكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة)، فيما تم توقيف 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تبسة وتمنراست".