أكد المدير العام للضرائب كمال عيساني اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن التحصيل الجبائي الوطني المتضمن الجباية العادية والجباية البترولية بلغ حوالي 5200 مليار دينار إلى غاية 30 نوفمبر 2019 منها 2839 مليار دج لحساب الجباية العادية.

وأوضح عيساني خلال ندوة صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي ليومية المجاهد أن الجباية العادية قد ارتفعت بنسبة 4 % خلال هذه الفترة مقارنة بسنة 2018.

و أضاف أنه إلى غاية 30 نوفمبر 2019 و في انتظار النتائج النهائية للتحصيل الجبائي الوطني لسنة 2019 كاملة بلغ التحصيل الجبائي حوالي 90 % من الأهداف المسطرة في قانون المالية 2019.

كما تطرق ذات المسؤول إلى الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2020 في مجال الجباية سيما مع مراجعة عتبة الأهلية في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة والإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة لفائدة المؤسسات الناشئة و كذا الإعفاء من الضريبة والحقوق الجمركية الخاصة باستيراد العتاد في إطار تعزيز الهياكل الصحية في مناطق جنوب البلاد.

أما بخصوص السياحة فإن قانون المالية 2020 تضمن إعفاء جبائيا لفائدة المتعاملين النشطين في السياحة إلى غاية 2022 أما النشاطات الرقمية فإنها ستخضع لرسم مخفض على القيمة المضافة يقدر ب9 % عوض 19 %.

وتابع عيساني قوله أن "هناك أيضا تدابير لتبسيط إجراءات التصريح ودفع الضريبة لجميع دافعي الضرائب على مستوى المصالح الجبائية غير الممركزة".

كما تطرق إلى استحداث قانون المالية 2020 للرسم السنوي على السيارات والمركبات بمناسبة كل اكتتاب لعقد تامين السيارة حيث تقدر هذه الأخيرة بـ 1500 دج لكل سيارة سياحية و 3000 دج للسيارات الأخرى والمركبات.

أما بخصوص الضريبة على الممتلكات فإن المدير العام للضرائب قد ذكر بأن هذه الأخيرة موجودة منذ سنة 1993.

وفي إطار القانون الحالي -يضيف ذات المسؤول- فإن الأمر يتعلق بالنسبة لدافعي الضرائب الذين بلغت ممتلكاتهم أو فاقت 100 مليون دج بدفع هذه الضريبة بنسبة 1 في الألف (100000 دج لكل 100 مليون دج) من خلال تصريح سنوي بالممتلكات و ليس كل أربع سنوات.

وفي الوقت الذي تسعى فيه المديرية العامة للضرائب إلى إطلاق إحصاء وطني حول الخاضعين لهذه الضريبة أكد عيساني أنه من الضروري تعزيز رقمنة النظام الجبائي الوطني.

في هذا الإطار وافقت الحكومة على مخطط عمل من أجل تعزيز الإدارة الجبائية على المستوى البشري و المادي".

ودعا ذات المسؤول في الأخير إلى إقامة "نظام جبائي أكثر شفافية" سيما من خلال إرساء قانون عام للضرائب وذلك بغية "تسهيل عملية فهم هذا النظام الذي لم يستوعبه دافعو الضرائب".