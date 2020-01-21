أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها ستعقد اجتماعا طارئا للجنة الطوارئ غدا الأربعاء بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين.

وذكرت المنظمة في بيان "سوف تجتمع اللجنة الأربعاء في جنيف، لمعرفة ما إذا كان تفشي المرض هو حالة طارئة في مجال الصحة العامة على نطاق دولي".وحتى الآن تم الإبلاغ عن إجمالي 224 حالة التهاب رئوي بسبب فيروس "كورونا" الجديد في الصين، فيما تم تأكيد 217 حالة منها، في حين أن هناك سبع حالات مشتبه بها. وفي الخارج، تم تأكيد حالة واحدة في اليابان وحالتين في تايلاندا وواحدة في كوريا الجنوبية.