أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 9 وفيات و440 مصابا في عموم أنحاء البلاد، محذرة من خطر انتشاره بصورة أسرع بسبب قدرته على التحول.

وقال نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة لي بين، خلال مؤتمر صحفي، إن الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي "يمكن أن يتحول وأن ينتشر بصورة أسرع". وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات الصينية أفادت بوفاة 6 أشخاص وإصابة 300 آخرين بالفيروس الجديد المنتمي لسلالة فيروسات كورونا المسببة لمتلازمة "سارس" التنفسية الحادة.

وانتقل الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، خلال الأيام الماضية إلى دول اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، ليدفع منظمة الصحة العالمية للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ اليوم لبحث أسباب تفشي المرض.

وينتقل فيروس كورونا من الحيوانات أو على الأرجح المأكولات البحرية. وتنشأ الفيروسات الجديدة والمقلقة في الأصل داخل أجسام الحيوانات المضيفة. وكثيرا ممن أصيبوا بالفيروس إما كانوا يعملون في سوق ووهان للمأكولات البحرية أو تسوقوا هناك بشكل متكرر.