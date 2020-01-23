أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس ارتفاع حصيلة فيروس "كورونا" الذي يتفشى في مناطق بالبلاد، إلى 17 حالة وفاة ونحو 571 مصابا.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا" أن مقاطعة "هوبي" الواقعة وسط البلاد شهدت 17 حالة وفاة جراء إصابتها بالتهاب رئوي مرتبط بفيروس "كورونا" الجديد، فيما تم تأكيد إجمالي 571 حالة إصابة بالفيروس.

وكانت الحصيلة الرسمية الأخيرة التي كشفت عنها السلطات الصينية في وقت سابق من اليوم قد وصلت إلى 9 وفيات وأكثر من 400 مصاب بالفيروس الجديد المنتمي لسلالة فيروسات المسببة لمتلازمة "سارس" التنفسية الحادة. وانتقل الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، خلال الأيام الماضية إلى دول اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولمواجهة انتشار الفيروس القاتل ، قرر مسؤولو في مدينة ووهان ، فرض حظر السفر على كامل سكان المدينة، وذكرت صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست" أنه تأكد مقتل 17 شخصا حتى الآن نتيجة الإصابة بـ"كورونا"، فيما أصيب أكثر من 571 شخصا آخرين بالمرض في أنحاء البلاد.

وتم فرض حظر السفر على السكان في مدينة "ووهان"، التي تعد بؤرة الوباء، ليسري بدءا من صباح اليوم الخميس، فيما سيتم تعليق الحافلات الحضرية ومترو الأنفاق والعبارات ووسائل نقل الركاب لمسافات طويلة في أرجاء المدينة. كما سيتم تعليق الرحلات الجوية والقطارات المغادرة من "ووهان" لفترة مؤقتة أيضا. وقالت وسائل إعلام صينية، أمس إن المستشفيات في "ووهان" باتت مكتظة بالمرضى المصابين بالحمى.