أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد الشروع في"الإجلاء الفوري" لأبناء الجالية الجزائرية المتواجدين بمدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها فيروس كورونا الجديد، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020، المؤسسات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد الشروع في الإجلاء الفوري لأبناء الجالية الجزائرية المتواجدين بمدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها فيروس كورونا الجديد، و المقدر عددهم ب36 مقيما، أغلبهم من الطلبة، مع اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية اللازمة في هذه الحالات" .

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار "يأتي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية ومرافقة الجالية الوطنية بالخارج، والتجاوب الفوري مع انشغالاتها، لاسيما في مثل هذه الظروف".