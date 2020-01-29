هيئة التحرير:

إدارة الخبر
29 يناير 2020 () -
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  • رئيس مجلس الإدارة : زهر الدين سماتي.
  • المدير العام مسؤول النشر : كمال جوزي
  • رئيس التحرير : محمد بغالي
  • نائب رئيس التحرير مكلف بالموقع الإلكتروني: فاروق غدير

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