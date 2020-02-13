أعلن بنك التنمية المحلية في بيان له،عن إمكانية استفادة المواطنين من فتح حسابات بنكية بشروط أكثر مرونة على مستوى وكالاته.

وجاء في البيان أنه"ابتداء من شهر فبراير الجاري يمكن للمواطنين الاستفادة من فتح حسابات على مستوى بنك التنمية المحلية بأسعار تنافسية، والحصول على كل المنتجات البنكية المرافقة لفتح الحساب الجاري أو دفتر التوفير من خلال الحصول على بطاقة البينكية و خدمة e-banking".

وأشار البنك إلى أن شروط فتح حسابات بنكية قد قلصت حيث إن المساهمة الأولية للزبون تصل إلى 1000 دج بالنسبة لحسابات الشيكات و 5.000 دج بالنسبة لحساب التوفير و 10.000 بالنسبة للحسابات الجارية.

ويضيف البيان أنه سيتم إعطاء الزبون امتيازات أخرى في سهولة التعامل من خلال تطبيقات بنكية عصرية و النظام المعلوماتي "النصر"، ويتم سحب الأموال والدفع بطريقة سهلة وسريعة من فروع البنك أو موزعات الدفع الإلكتروني في جميع مناطق الوطن.

وأشار أن قرار بنك التنمية المحلية لتخفيض شروط المستحقات لفتح حساب لكافة شرائح العملاء جاء من أجل تجسيد إستراتيجية البنك المندرجة في إطار خدمة المجتمع و تقديم تربية و تعليم مالي و مصرفي لتمكين كل مواطن الحصول على حساب وبأقل الأسعار عبر كامل شبكة وكالات البنك الـ 152 الموزعة عبر كامل التراب الوطني بالإضافة إلى إمكانية قيامه بكل العمليات بواسطة البنك الرقمي.

"وتأتي هذه التعديلات لدعم خطة وزارة المالية والبنك المركزي الرامية إلى الرفع من نسبة توطين المواطنين على مستوى البنوك واستقطاب الأموال من السوق الموازية بغرض دفع عجلة التنمية والتمويل المؤسساتي".

وشدد البيان على أن البنك "يحرص في المستقبل القريب على التسويق لعدة منتجات وخدمات بنكية جديدة للزبائن على غرار البنك الرقمي عن طريق تطبيق الهاتف الذكي Digit Bank والذي يمكن تحميله عن طريق الأنترنت و كذا منتجات النافذة الإسلامية.