أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، حركة في سلك الأمناء العامين في عدد من ولايات الوطن، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وتم تعيين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين في الولايات التالية:

1. نحيلة لعرج، أمينا عاما لولاية أدرار.

2. مصطفى بوصوار، أمينا عاما لولاية الأغواط.

3. حورية عقون، أمينا عاما لولاية أم البواقي.

4. عبد العزيز بهناس، أمينا عاما لولاية باتنة.

5. جمال عبد المومن بن حدو، أمينا عاما لولاية بجاية.

6. ابراهيم نواصر، أمينا عاما لولاية بسكرة.

7. مصطفى دحو، امينا عاما لولاية البويرة.

8. توفيق لعيوار، أمينا عاما لولاية تمنراست.

9. جمال منية، أمينا عاما لولاية تلمسان.

10. محمد البركة دحاج، أمينا عاما لولاية تيارت.

11. مصطفى قريش، أمينا عاما لولاية تيزي وزو.

12. محمد دحماني، أمينا عاما لولاية الجزائر.

13. بوجمعة صليع، أمينا عاما لولاية الجلفة.

14. عابد بلمهل، أمينا عاما لولاية سطيف.

15. محمد قورة، أمينا عاما لولاية سعيدة.

16. مولود كانم، أمينا عاما لولاية سكيكدة.

17. سليم حريزي، أمينا عاما لولاية عنابة.

18. نضال محمود براشد، أمينا عاما ولاية مستغانم.

19. لعرج بن عدان، أمينا عاما لولاية ورقلة.

20. بوبكر شايب، أمينا عاما لولاية وهران.

21. سليمة بوخدمي، أمينا عاما لولاية البيض.

22. عبد القادر بن جيمة، أمينا عاما لولاية برج بوعريريج.

23. محمد بودراع، أمينا عاما لولاية بومرداس.

24. نور السادات بوزيد، أمينا عاما لولاية تندوف.

25. عبد القادر مولاي، أمينا عاما لولاية تيسمسيلت.

26. عبد العزيز جوادي، أمينا عاما لولاية الوادي.

27. مجيد عمور، أمينا عاما لولاية سوق أهراس.

28. محمد دلال، أمينا عاما ولاية تيبازة.

29. أحمد بلحداد، أمينا عاما لولاية عين الدفلى.

30. بن أعمر سونة، أمينا عاما لولاية النعامة.

31. حسان لباد، أمينا عاما لولاية غرداية.

من جهة أخرى تم إنهاء مهام كل من السادة:

1. عبد النور نوري، بصفته أمينا عاما لولاية أم البواقي.

2. سليمان دابو، بصفته أمينا عاما لولاية بجاية.

3. رشيد بن خزناجي، بصفته أمينا عاما لولاية تمنراست.

4. بدر الدين أوراو، بصفته أمينا لولاية تيارت.

5. محمد عبدو زاوي، بصفته أمينا عاما لولاية سعيدة.

6. العمري بوحيط، بصفته امينا عاما لولاية مستغانم.

7. مداح سي علي، بصفته أمينا عاما لولاية وهران.

8. إبراهيم إيدير، بصفته أمينا عاما لولاية برج بوعريريج.

9. عصام شرفة، بصفته أمينا عاما لولاية بومرداس.

10. عبد الكريم مغربي، بصفته امينا عاما لولاية تسمسيلت.