دعا نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بلعيدي مبارك، اليوم الإثنين بمعسكر، وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوارات ثنائية مع النقابات لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعيشها القطاع.

وأبرز مبارك بلعيدي، في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على المؤتمر الولائي الخامس للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لمعسكر، أهمية "فتح حوارات ثنائية مع النقابات الناشطة في قطاع التربية لتحليل وضعية القطاع بشكل عميق وإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعيشها".

وأكد نفس المتحدث على ضرورة إجراء "إصلاح شامل" للمناهج التربوية بمشاركة الخبراء والنقابات وممثلي أولياء التلاميذ لمعالجة "الاختلالات الواردة فيها وخاصة مناهج الجيل الثاني".

كما اعتبر مطالب أساتذة الابتدائي، التي رفعتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي مؤخرا، "مشروعة"، مشيرا إلى "أن هناك التزامات من قبل وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2011 بحل تلك المشاكل وهي مسجلة في محاضر بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والوزارة".