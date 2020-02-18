أكد الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي أن محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة) أصدرت اليوم الثلاثاء قرارا يقضي بالوقف الفوري للإضراب الذي يشنه مستخدمو الملاحة التجارية للشركة مع أمرهم بالكف عن عرقلة نشاط الشركة.

وصرح ذات المسؤول أن "قرار العدالة الذي أصدرته محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة) يقضي بالوقف الفوري للإضراب الذي يشنه مستخدمو الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مع أمرهم بالكف عن عرقلة نشاط الشركة".

وتم التأكيد أن الحركة الاحتجاجية التي يشنها مستخدمو الملاحة التجارية للشركة منذ أمس الاثنين دون سابق إنذار تتواصل اليوم الثلاثاء الأمر الذي أسفر عن إلغاء 40% من الرحلات المبرمجة.

وحسب ذات المسؤول فان شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت قد أعلنت أمس الاثنين عن إلغاء 13 رحلة مبرمجة منها 10 رحلات دولية و 3 أخرى داخلية.

كما أوضح أنه تم تنصيب خلية أزمة لمتابعة الإضراب وتسيير الرحلات مع إعادة برمجة الرحلات الملغاة من خلال اللجوء لاستعمال طائرات أكبر تتسع للأكبر عدد ممكن من المسافرين".

وأكد أندلسي انه تم أمس الاثنين توقيف تحفظي لـ62 مستخدما للملاحة التجارية من المضربين.

وأضاف أن "محضرا قضائيا أثبت أمس (الاثنين) شغور 62 منصب عمل بسبب هذا الإضراب" مشيرا إلى أن "الإجراءات القانونية المُتخذة في هذا المجال" ستطبق على المضربين.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها أمس الاثنين أن الإضراب الذي شنه مستخدمو الملاحة التجارية التابعين للشركة "غير قانوني".

وتسبب هذا الإضراب الذي شرعت فيه النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية في "اضطرابات و إلغاء العديد من الرحلات".

وحسب ذات المصدر فان مطالب هذه النقابة تتعلق أساسا بالأجور.

وذكر البيان أنه منذ 2017، باشرت مديرية الموارد البشرية للخطوط الجوية الجزائرية في مفاوضات مع جميع الشركاء الاجتماعيين بما فيهم النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية من أجل التوصل إلى مسعى شامل يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للشركة.