أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن المركز الوطني للسجل التجاري قد مدد الآجال لكافة التجار لتعديل سجلاتهم التجارية الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن " وزارة التجارة قد مددت أجال كافة التجار المعنيين بتعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية الإلكترونية، قصد إدراج الرمز الإلكتروني "س.ت. إ" إلى غاية 30 جوان 2020 ".

وذكر ذات البيان، أنه "بانقضاء هـذه المـدّة، تـصبح مـستخرجات الـسجل التجاري التي لا تحتوي على هذا الرمز غير صالحة وعديمة الأثر".

وعليه، فإن وزارة التجارة وعبر المركز الوطني للسجل التجاري وفرت كافة الوسائل اللازمة للتسهيل على التجار المعنيين، القيام بعملية تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية الإلكترونية التي ستتم على مستوى فروعه المحلية المتواجدة بمختلف مناطق الوطن.