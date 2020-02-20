استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، إلى والي سيدي بلعباس السابق، محمد حطاب، لارتكابه عدة جنح، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.

وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم 20 فيفري 2020 الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى حطاب محمد، والي ولاية سيدي بلعباس سابقا لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والتبديد العمدي للممتلكات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح".

وأضاف بيان النائب العام، أن المستشار المحقق أصدر "أمرا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي سفره العادي والدبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمامه".

للإشارة فإن المعني شغل أيضا منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة أحمد أويحيى الأخيرة.