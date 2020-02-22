كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، مخبأ للجماعات الإرهابية وثلاث (3) قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من الجلفة وبومرداس.

وأوضح اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني،أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 فيفري 2020، مخبأ للجماعات الإرهابية وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من الجلفة وبومرداس".

و وأضاف ذات المصدر أن" مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من النعامة وتلمسان والبيض، أوقفت ستة (06) تجار مخدرات وضبطت (96.2) كيلوغرام من الكيف المعالج وأربع (04) مركبات سياحية، فيما أوقفت مفارز مشتركة أخرى خمسة (05) تجار مخدرات وحجزت (2040) قرص مهلوس بكل من عين الدفلى وتبسة".

وفي سياق آخر، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست، بشار وأدرار، أربعة (4) أشخاص وضبطت شاحنة و(1200) لتر من الوقود و(23700) لتر من زيت المائدة الموجه للتهريب، بالإضافة إلى (14) مولدا كهربائيا و(16) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن، في حين كشف عناصر الدرك الوطني، بوهران، ورشة للتصنيع غير الشرعي لمادة التبغ وضبطوا (83.8) طن من هذه المادة".

من جهة أخرى، "أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف، محاولات تهريب (12611) لتر من الوقود، في حين تم توقيف (25) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و ورقلة".