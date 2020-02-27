أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الخميس عن إلغاء رحلاتها نحو البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية بسبب وباء فيروس كورونا.

ويأتي هذا "الإجراء الوقائي" إثر توصيات وجهتها السلطات السعودية التي قررت "تعليق بشكل مؤقت الدخول إلى المملكة لأداء مناسك العمرة" بهدف الوقاية و منع وصول فيروس كورونا إلى المملكة وانتشاره".

وأكد الناطق باسم الشركة أمين أندلسي أن استئناف رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو البقاع المقدسة يبقى متوقفا على قرار السعوديين في إعادة فتح أراضيهم للمعتمرين.