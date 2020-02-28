أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بوزيد، بأن الجزائر سجلت إلى غاية اليوم حالة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا تم الكشف عنها يوم 25 فيفري الجاري. ويتعلق الأمر برعية من جنسية إيطالية قادمة من روما وهو بحالة جيدة وكل العمال الذين يشتغلون معه، وقد تم عزلهم وهم في حالة حجر.

وأوضح الوزير أنه بالتنسيق مع الأمن وكل المصالح المعنية، تم التواصل مع كل ركاب الطائرة التي أقلت الرعية الايطالي، وقد خضعوا للفحوصات اللازمة، بالاضافة إلى الأشخاص المقيمين في نفس الفندق الذي أقام فيه المعني، وكلهم في حالة جيدة، ، مؤكدا عدم وجود أية حالات إصابة بالفيروس.

كما قام الوزير صبيحة اليوم بالعاصمة، بزيارة إلى مركز الاتصال، أين قام بالرد شخصيا على انشغالات المواطنين حول فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة وبمجرد الإعلان عن الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا للرعية الايطالية العاملة بالجزائر والقادمة من روما فتحت رقما اخضرا 3030 بمركز تلقي المكالمات بالجزائر العاصمة ومقر الوزارة حيث سجل في يومه الأول عددا كبيرا من المكالمات.