وصف منتخبون في البليدة “المراسلات الاستعجالية”، التي وصلت دواوين الإدارة التنفيذيين، بالرد على طلب اقتراحات وإحصاء “نقاط الظل” في الولاية التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية، بغير المنطقية، خاصة وأن بعض المراسلات تم التشديد فيها وجوب الرد في اليوم نفسه، إن لم نقل بعد ساعة زمن في تحديد نقاط الظل هذه. وتساءل هؤلاء عن الحكمة من كل ذلك “التسريع والاستعجال”، بينما المواطن ظل ينتظر الفرج ولا يزال منذ الاستقلال في 1962، وأنه كان الأجدر التريث والإحصاء الدقيق لـ “نقاط الظل” لضمان نتائج فيها الفائدة الأكيدة.