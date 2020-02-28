كشف رئيس بلدية المرسى، في أقصى شرق ولاية سكيكدة، في رده على سؤال الوالي، أن ميزانية بلديته لا تتعدى الـ 9 ملايير سنتيم، ورواتب عمال البلدية تتراوح بين 7 و8 ملايير سنتيم، واستهلاك الكهرباء العمومية سنويا يكلّف البلدية حوالي مليار سنتيم، مضيفا أن استهلاك الكهرباء يرتفع خلال موسم الاصطياف. هذه الميزانية الضعيفة جعلت بعض المسؤولين الذين كانوا رفقة الوفد الولائي، يجمعون على أن المرسى هي أفقر بلدية، إلى جانب كل من الولجة بوالبلوط وبلدية الغدير. هذه المعطيات لم يجد الوالي ما يعلق بشأنها سوى أن يقول لرئيس البلدية “الله يكثر من أمثالك” تشجيعا له على تسييره الحسن لأفقر بلدية في الولاية.