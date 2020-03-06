انتقدت شركة دانون جرجرة الجزائر، مديرية التجارة لولاية البليدة، وما بدر منها من اتهامات بشأن منتوجات المؤسسة.

واعتبرت الشركة في بيان أصدرته يوم أمس الخميس، أن الادعاءات الأخيرة لمديرية التجارة للبليدة عارية من الصحة، والعقوبات الناتجة عن ذلك مجحفة في حق المؤسسة.

وقالت دانون جرجرة، أنها لم تستلم أي إجراء كتابي، ولم تستلم أي تقرير لحد الساعة، خاصة وأن هذا الإجراء أدى إلى قرار جسيم وهو تشميع المصنع بالبليدة، حيث حاولنا في العديد من المرات الاتصال بالسلطات المحلية لفهم تفاصيل هذا القرار دون جدوى.

وأكد المصدر، إن وثيقة الجودة، تخضع لمتطلبات الجودة الدولية، التي تلتزم بها بشدة، وجميع المواد الأولية المستخدمة في منتجاتها مطابقة للمعايير، مشيرا أن المصنع حاصل على شهادة المطابقة الصحية الصادرة عن السلطات المختصة.

وأشار المصدر إلى أن الشركة موجود في الجزائر منذ 20 عاما، ورائدة في مجال جمع الحليب منذ 2006، حيث تجمع 48 مليون لتر من الحليب سنويا، وتوظف 1200 عامل جزائري.