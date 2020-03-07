أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، عن منع أي عملية لاستيراد اللحوم ابتداء من سنة 2021.

وقال رزيق، خلال لقاء جمعه مع إطارات قطاعه، أنه سيتنقل رفقة مستوردي اللحوم إلى الجنوب من أجل عقد شراكة داخلية وتعويض عمليات الاستيراد في انتظار تصفية السوق نهائيا سنة 2021.

وأكد الوزير أن الكميات موجودة لتغطية الاحتياطات بأسعار تناسبية تخدم الموالين والتجار مع وجود إمكانية لتحقيق فائض مع التصدير.

وكشف رزيق عن إنشاء وكالة للصحة الاستهلاكية تتشكل من ممثلي عدة وزارات تسهر على ضبط جودة المنتوجات المتواجدة في السوق.