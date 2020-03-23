أعلن الرئيس الأسبق لأهلي البرج والمستثمر موسى مرزوڤي، أول أمس، عن وضع مركبه الرياضي الاستثماري الخاص “أكواجيم ستانڤولا” بكل مرافقه في خدمة مديرية الصحّة لولاية برج بوعريريج والسلطات العمومية، لاستخدامه كمركز للحجر الصّحي للمساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا. وأكّد مالك المركب التزامه بتوفير كل التجهيزات اللازمة لاستقبال المصابين بالوباء، سيما أن هذا المركب يضمّ العديد من المرافق الهامة أبرزها مرقد بـ40 سريرا وعيادة صحيّة، بالإضافة إلى مرافق الإطعام وعدد من القاعات المجهزّة بمختلف الوسائل التي يمكن استغلالها في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها الجزائر والعالم ككل.