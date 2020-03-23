قضت محكمة القليعة بتيبازة بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم "ك. س." بتهمة "المضاربة غير شرعية إثر حجز كمية جد معتبرة تقدر بـ 1200 قنطار من مادة الفرينة"، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لنيابة ذات المحكمة.

وجاء في البيان، أنه عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة محكمة القليعة الرأي العام أنه تمت محاكمة شخص بجنحتي "المضاربة غير شرعية" و "عدم امتلاك الفوترة" في قضية حجز 1200 قنطار من مادة الفرينة و 500 كيس من هذه المادة أين صدر حكم يقضي بسجنه سنتين نافذة.

كما قضت محكمة القليعة وفقا لإجراءات المثول الفوري بأمر إيداعه الحبس خلال الجلسة مع إصدار غرامة مالية تقدر بواحد مليون و 649 ألف دينار جزائري.

ويتعلق الأمر بالمدعو "ك. س." الذي أقدم على تخزين كمية معتبرة من مادة الفرينة داخل مخزن حيث استغل الظرف الحالي الخاص الذي يعيشه الوطن، حسب البيان الذي حمل توقيع وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

وجاءت هذه القضية إثر قيام أفراد الدرك الوطني بالقليعة بعملية روتينية للمراقبة في إطار مكافحة المضاربة والاحتكار حيث لفت انتباههم صاحب مخزن بصدد تخزين سلع دون امتلاك فواتير.

وأمر فورا وكيل الجمهورية بعد إسداء تعليمات نيابية للضبطية القضائية بحجز تلك السلع وتقديم المخالفة أمام العدالة، يضيف ذات البيان.