وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،اليوم الأربعاء ، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، تحية احترام وتقدير لأهل البليدة على صبرهم على الحجر الصحي المفروض عليهم وعلى مدينتهم لوقايتهم من انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الجمهورية "البليدة هي جوهرة الجزائر وهي لاتعاقب وحاشا أن يكون هذا الوباء عقوبة". وأضاف "إن الله و الدولة معكم ومع الجزائر قاطبة سننتصر على هذا الوباء وبحول الله لن يطول".

كما دعا الرئيس الجميع إلى التقيد بإجراءات الوقاية .