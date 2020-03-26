كشف وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحمير، اليوم الخميس، عقب لقاء ترأسه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد مع نظيره الصيني، وعدة وزراء صحة عرب ، أن وزير الصحة الصيني، دعا السلطات الجزائرية وباقي الدول العربية ، إلى الاستعانة بدواء "كلوروكين" في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح الوزير بلحيمر أن المسؤول الصيني قال إن الدواء ينبغي استعماله 7 أيام كاملة، وشدد على أن هذه التجربة أثبتت نجاحها في احتواء الوضع في الصين، وعلاج الكثير من المصابين.

كما تحدث الوزير الصيني خلال اللقاء عن أسباب انتشار فيروس كورونا وتفشيه في بلاده، قبل أن يتم احتواء الوضع، حيث قال إن انتشار الفيروس كان نتيجة التأخر في اتخاذ اجراءات وقائية.

وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 302 حالة، حسب ٱخر حصيلة أعلنت عنها لجنة المتابعة أمس الأربعاء، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى واحد وعشرينضحية.