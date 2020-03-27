عين حميد بصالح رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية اتصالات الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أن هذا التعيين يدخل في إطار تجديد أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.

وكان حميد بصالح قد تقلد سابقا منصب وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و كذا مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة إضافة إلى وظائف عليا أخرى في الدولة وفق البيان .

و أضاف المصدر نفسه أن حميد بصالح سيساعده في تسيير مؤسسة اتصالات الجزائر منير جواهر مدير مركزي بالمؤسسة بصفته مديرا عاما بالنيابة.

و منير جواهر حائز على شهادة ما بعد التدرج في تسيير المؤسسات والعلوم التجارية وهو مستشار مكون ويملك عدة سنوات من الخبرة في مجال التسيير.

وستسمح الكفاءة و الخبرة الكبيرة لحميد بصالح ونشاط وابتكار إطار شاب من المؤسسة بإعطاء دفع جديد لتطوير الاتصالات في الجزائر حسب ما جاء في البيان.