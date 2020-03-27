قال مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي بيل غيتس، حسبما ذكرته شبكة ”سي.إن.بي.سي” الأمريكية، إنه لو كان رئيسا لأمريكا فإن خطته للتغلب على انتشار عدوى فيروس كورونا كانت ستتمثل في عزل الناس عبر ولايات أمريكا. وأضاف في مداخلة تلفزيونية أن ”الرسالة الواضحة ستكون بأنه لا خيار آخر لدينا سوى فرض هذا العزل لمدة من الزمن”. وشدد غيتس على أهمية إعطاء الأولوية للإنسان والصحة على المال في الأزمة الحالية. واستطرد ”إنها حقا لمأساة تنبع من أن الآثار الاقتصادية لهذا الوباء ستكون قاسية للغاية، لم يحدث شيء من هذا القبيل لاقتصاد البلاد من قبل، ولكن المال من الممكن أن يعود مرة أخرى ومن الممكن أن يعود الاقتصاد للنمو ولكنك لا تستطيع أن تعيد الأموات إلى الحياة مرة أخرى.. لذا يتحتم علينا أن نشعر بالصعوبات الاقتصادية من أجل أن نحافظ على الحياة”. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في أكثر من مناسبة إن ”العزل سيسبب أضرارا فادحة للاقتصاد وإنه يريد أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول عيد الفصح في مطلع الشهر المقبل”.