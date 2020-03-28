ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر إلى 29 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار اليوم السبت.

وأضاف نفس المصدر أنه تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 454 حالة.

كما أعلن المتحدث عن تماثل حالتين للشفاء في البويرة وبسكرة، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 31 حالة.

وتعود حالة الوفاة الأولى لرجل من ولاية الجزائر، يبلغ من العمر 65 سنة عائد من العمرة، أما الحالة الوفاة الثانية فهي لرجل من المدية يبلغ من العمر 84 سنة وهو عم الضحية الأولى التي سجلت بالولاية، فيما تعود حالة الوفاة الثالثة لرجل من مستغانم يبلغ من العمر 45 عاما عاد مؤخرا من اسبانيا.