قرّر مكتب مجلس الأمة، اليوم الأحد، المساهمة المالية بالتنازل عن نسبة من التعويضة البرلمانية الشهرية الصافية التي يتقاضاها عضو المجلس، ومعهم السيدات والإطارات السامية بالمجلس، لصالح الحسابات الجارية التي خصصتها الدولة في هذا الشأن.

وأفاد بيان صادر عن المجلس أن القرار جاء بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس، واستشعاراً منه بالمسؤولية الوطنية أمام الشعب واضطلاعاً بالمهام الموكلة له، ومساهمة منه في الجهد الوطني لاحتواء وتطويق انتشار هذا الوباء المميت،

وشدد البيان أن "أعضاء مجلس الأمة رهن إشارة المجموعة الوطنية في إطار تجميع المجهودات والموارد لمواجهة هذا الوباء العابر للأوطان والقارات.. هذا الوباء الفتاك الذي يبقى من واجبنا العمل على مجابهته سوياً حتى لا يجرنا إلى بيئة وأحزان القرون المظلمة في تاريخ البشرية، وحتى لا يُعمّق أكثر مأساة الفقراء والفئات الهشة على الخصوص والمواطنات والمواطنين على العموم..."

ووجه صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أعضاء مجلس الأمة، كل في ولايته وعلى قدر استطاعته، وذلك بالتنسيق مع اللجان الولائية التي تم إنشاؤها، المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته.