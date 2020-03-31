فشل أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في التوصل إلى اتفاق بالإجماع على اجتماع طارئ على مستوى منخفض لمناقشة انهيار السوق مع بلوغ أسعار النفط العالمية أدنى مستوياتها في 18 عاما.

وكانت الجزائر، رئيس أوبك الحالي ذو الدور الفعال في تنظيم جهود المنتجين لدعم السوق، من الأعضاء الداعين إلى اجتماع في أفريل لمجلس اللجنة الاقتصادية المنبثق عن المنظمة.

لكن أربعة مصادر مطلعة، رفضت الإفصاح عن هويتها، قالت إن أربعة أعضاء على الأقل - السعودية، أكبر المنتجين في أوبك، والإمارات والكويت ونيجيريا - أوضحوا أنهم لا يرون ضرورة لمثل هذا الاجتماع.



ويقول منتجون، منهم السعودية والإمارات، إنهم سيضخون بأقصى طاقة اعتبارا من أول أفريل.