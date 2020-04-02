قدمت جمعية المؤسسات الاستشفائية الخاصة لوهران، اليوم الخميس، هبة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية 1 نوفمبر، تتمثل في جهازين تنفسيين عاليا الجودة، تم اقتناؤهما من طرف المنخرطين في هذه الجمعية. وقد جرت مراسيم التسليم بحضور الدكتور محمد بشير بقادة نائب رئيس النقابة الوطنية للأطباء ومدير مستشفى 1 نوفمبر الدكتور منصوري. بالإضافة إلى الإطارات الطبية لهذا المستشفى. ومن المنتظر تركيب الجهازين المذكورين في القريب العاجل لوضعهما تحت الخدمة لعلاج الحالات التي قد تظهر معقدة. علما أن فريقا طبيا وشبه طبي دخل في حجر مهني في هذا المستشفى منذ نهاية الأسبوع الماضي لرعاية المرضى المصابين بـ"كورفيد 19 "، تحت إشراف البروفيسور صالح للو رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بهذا المستشفى.

وقبلها كانت إدارات عدد من العيادات الطبية الخاصة، منها "أيريس" و"شراك" وغيرهما قد أعلنت قرارها بتسخير مؤسساتها الصحية وتجهيزاتها لاستقبال وعلاج الحالات المصابة، دعما لمجهودات المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب ومستشفى 1 نوفمبر. كما حظي الفريق الطبي وشبه الطبي لمستشفى بن زرجب بتوفير الإقامة والإطعام ووسائل الاسترجاع في فندقين يقعان في حيين قريبين منه.

وكانت نقابة الأطباء لوهران قد عقدت اجتماعا مشتركا مع ممثلي جمعية المؤسسات الاستشفائية الخاصة والنقابة الوطنية للأطباء الخواص، تقرر فيه دعم المجهودات التي تقوم بها المؤسسات الأستشفائية العمومية لمواجهة وباء "كورفيد 19 "، استمرار الأطباء الخواص في العمل وتقديم خدماتهم للمرضى في عيادتهم ووضعها تحت تصرف السلطات العمومية في حال اقتضت الضرورة.